Etanol é mais competitivo do que a gasolina em 5 Estados, mostra ANP

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em apenas cinco Estados na semana de 3 a 9 de maio. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 66,77% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Em Mato Grosso, a paridade era de 65,78%; em Mato Grosso do Sul, de 65,80%, em Minas Gerais, de 69,89%, no Paraná, de 67,40%, e em São Paulo, de 63,86%.

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Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.