Etanol é mais competitivo do que a gasolina em 10 Estados e no DF, mostra ANP

O etanol foi mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no Distrito Federal na semana de 1º a 7 de novembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 64,14% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

A paridade foi de 66,26% no Acre; 67,22% na Bahia; 68,65% no Distrito Federal; 61,65% em Goiás; 60,24% em Mato Grosso; 62,87% em Mato Grosso do Sul; 68,19% em Minas Gerais; 69,94% no Pará; 64,53% no Paraná; 68,51% em Rondônia; e 62,42% em São Paulo.

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Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.