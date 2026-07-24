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ECONOMIA

Etanol é mais competitivo do que a gasolina em 10 Estados e no DF

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 18:33:00 Editado em 24.07.2026, 18:47:42
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O etanol está mais competitivo em relação à gasolina em dez Estados e no Distrito Federal nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 61,37% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas. Os dados se referem ao período de 19 a 25 de julho.

A paridade foi de 68,53% no Acre; 69,40% no Amazonas; 67,58% na Bahia; 64,48% no Distrito Federal; 63,96% em Goiás; 55,23% em Mato Grosso; 60,65% em Mato Grosso do Sul; 64,96% em Minas Gerais; 62,57% no Paraná; 69,53% em Santa Catarina; e 58,28% em São Paulo.

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Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ETANOL/GASOLINA/ANP
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