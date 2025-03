Etanol e gasolina sobem em SP pelo 2º mês, diz Sem Parar

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo aumentaram pelo segundo mês consecutivo, de acordo com levantamento realizado pela empresa Sem Parar, de soluções automáticas de pagamento. Influencia na alta o reajuste das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que entrou em vigor no início de fevereiro, conforme indica a pesquisa.

continua após publicidade

LEIA MAIS:Paranaense é preso por causar prejuízo de R$ 407 mil com golpe do Pix

O preço médio por litro da gasolina comum subiu de R$ 5,97 em janeiro para R$ 6,14 em fevereiro, aumento de 2,8%. Já a gasolina aditivada registrou alta de 3,2%, passando de R$ 6,50 para R$ 6,70 por litro.

continua após publicidade

O etanol comum aumentou 3,7%, para R$ 4,20 por litro, enquanto o etanol aditivado teve incremento de 3,2%, com o preço subindo de R$ 4,54 anteriormente para R$ 4,69.

Já o diesel comum subiu 5,4%, para R$ 6,40 o litro , de R$ 6,07 antes, enquanto o diesel aditivado aumentou 4,8%, para R$ 6,70 o litro.

Na capital, maior aumento na zona sul

continua após publicidade

A zona sul da capital paulista registrou maior impacto do aumento de preços, com o diesel comum a R$ 6,87, a gasolina aditivada a R$ 6,97, e o etanol comum por R$ 4,24, enquanto o aditivado subiu para R$ 4,79.

A zona norte, por outro lado, tem os preços mais competitivos, conforme aponta o levantamento. O litro do diesel aditivado pode ser encontrado por R$ 6,29, enquanto a gasolina comum a R$ 5,97. Já os preços do etanol foram encontrados por R$ 4,12 comum e R$ 4,41 aditivado.

"Essas diferenças mostram que, dependendo da região, os consumidores podem encontrar variações de até R$ 0,72 no preço do litro dos combustíveis", afirmou a Sem Parar.

Siga o TNOnline no Google News