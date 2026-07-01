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ECONOMIA

Etanol cai 8,76% em maio e junho, e lidera recuo do preço dos combustíveis, aponta ValeCard

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 16:02:00 Editado em 01.07.2026, 16:13:19
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Os preços dos combustíveis tiveram comportamentos distintos em junho no Brasil, com o etanol aprofundando a queda observada no mês anterior, enquanto a gasolina e o diesel S-10 ficaram praticamente estáveis na média nacional, segundo levantamento da ValeCard. O etanol foi a melhor opção para o motorista em 10 Estados do País. Nos meses de maio e junho, o preço do etanol acumula queda de 8,76%.

Na comparação mensal, o etanol caiu em 23 Estados contra maio e registrou redução média nacional de 3,64%, puxada principalmente pelo avanço da safra de cana-de-açúcar, no Centro-Sul. No mesmo período, a gasolina teve leve retração de 0,09% na média nacional, embora tenha subido em 15 Estados. Já o diesel S-10 recuou apenas 0,07%, mantendo estabilidade apesar das oscilações do petróleo no mercado internacional.

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Pelos números da ValeCard, a gasolina passou de R$ 6,857 em maio para R$ 6,851 em junho. O etanol recuou de R$ 4,619 para R$ 4,451, queda de R$ 0,168 por litro. O diesel S-10 foi de R$ 7,303 para R$ 7,298, com redução de R$ 0,005. O levantamento considera transações realizadas entre 1º e 26 de junho em mais de 25 mil postos credenciados no País.

"O avanço da safra de cana-de-açúcar continuou ampliando a oferta de etanol no mercado, favorecendo novas reduções de preços em praticamente todas as regiões produtoras", explicou o diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga. "Ao mesmo tempo, a gasolina permaneceu praticamente estável na média nacional, mesmo após o reajuste anunciado pela Petrobras no fim de maio, o que demonstra que o impacto esperado nas bombas foi absorvido por outros fatores da cadeia de distribuição, como a concorrência regional, a gestão de estoques e a maior competitividade do etanol", acrescentou.

Já o diesel, segundo Braga, também apresentou pouca variação, apesar da forte volatilidade observada no mercado internacional de petróleo durante junho.

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O executivo acrescentou que, apesar do alívio para o consumidor em junho, o mercado segue atento ao ambiente externo. "Os combustíveis seguem bastante sensíveis às oscilações do petróleo e do câmbio", afirmou.

Com o recuo, o etanol passou a ser a alternativa economicamente mais vantajosa para abastecimento em 10 Estados: Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Roraima e São Paulo, considerando a regra de até 70% do preço da gasolina, destacou a ValeCard.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/VALECARD/JUNHO/LEVANTAMENTO
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