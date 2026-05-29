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Etanol cai 5,31%, gasolina recua 0,77% e diesel S-10 tem queda de 0,41% em maio, diz pesquisa

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 18:21:00 Editado em 29.05.2026, 18:28:50
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Os preços dos combustíveis caíram em maio no Brasil, consolidando um movimento de acomodação do mercado após as altas fortes dos meses anteriores. O recuo foi liderado pelo etanol, que registrou redução de preços em 19 Estados e teve queda média nacional de 5,31% na comparação com abril, informa a ValeCard.

A gasolina caiu 0,77% em relação a abril, para preço médio de R$ 6,857 em maio, enquanto o diesel S-10 recuou 0,41%, para um preço médio de R$ 7,303 o litro.

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A retração do biocombustível foi puxada principalmente pelo comportamento do mercado no Centro-Sul, principal região produtora do País, onde a maior oferta costuma pressionar os preços nas bombas. O desempenho do etanol deu o tom do mês e ajudou a reforçar a percepção de alívio no custo do abastecimento. As maiores quedas foram observadas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A gasolina também ficou mais barata na maior parte do território nacional. No balanço mensal, o combustível teve diminuição média de 0,77%, acompanhando a tendência de ajuste observada no varejo após o período de aumentos.

A gasolina apresentou retração na maior parte do País em maio, com queda registrada em 20 Estados. O movimento foi mais intenso nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, enquanto algumas altas pontuais mantiveram pressão em parte do Centro-Oeste e Norte.

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Já o diesel S-10 registrou queda leve, de 0,41%, em um cenário ainda marcado por pressões regionais. Segundo o levantamento, o produto continua sob influência de alta em algumas áreas, com destaque para Norte e Nordeste, onde o comportamento dos preços segue mais resistente.

O diesel S-10 apresentou leve queda na média nacional em maio, mas o comportamento regional seguiu bastante heterogêneo. Enquanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste registraram retração generalizada nos preços, Estados do Norte e Nordeste ainda apresentaram altas expressivas no período.

"O quadro geral de maio, portanto, foi de recuo disseminado, ainda que em intensidades diferentes entre os combustíveis. A trajetória reforça a leitura de que o mercado entrou em fase de ajuste, mas com sinais de que parte das pressões pode persistir de forma localizada, sobretudo no caso do diesel", disse em nota a ValeCard.

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