Da Redação

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 1,1% em junho ante maio, a US$ 717,6 bilhões, informou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 0,8%.

Mesmo revisados, os estoques de maio ante abril não sofreram alteração e mantiveram alta de 1,3%, a US$ 709,8 bilhões.