Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Os estoques no atacado dos Estados Unidos avançaram 2,2% em abril ante março, a US$ 861,8 bilhões, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. O resultado veio um pouco acima da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2,1%.

continua após publicidade .

A leitura de março foi revisada para cima, de uma alta mensal de 2,3% para uma elevação de 2,7%, a US$ 843,6 bilhões.