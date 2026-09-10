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ECONOMIA

Estoques no atacado nos EUA sobem 1,3% em julho ante junho

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 1,3% em julho ante junho, a US$ 958,9 bilhões, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país divulgada nesta quinta-feira, 10. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período.

Na comparação anual, os estoques tiveram expansão de 5,7% em julho.

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EUA/ESTOQUES/ATACADO/JULHO
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