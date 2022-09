Equipe AE (via Agência Estado)

Os estoques no atacado nos Estados Unidos cresceram 0,6% em julho na comparação com junho, a US$ 900,7 bilhões, informou nesta sexta-feira, 9, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam alta de 0,8%.