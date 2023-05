Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os estoques no atacado dos Estados Unidos ficaram estáveis em março na comparação com o mês anterior, em US$ 918,5 bilhões, informou nesta segunda-feira, 8, o Departamento do Comércio do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,1%.

Em fevereiro, também houve estabilidade ante janeiro nos estoques, segundo revisão publicada nesta segunda-feira (de alta de 0,1% antes informada).