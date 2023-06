Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

Os estoques no atacado nos Estados Unidos tiveram contração de 0,1% na passagem de março para abril, a US$ 915,7 bilhões, informou nesta quinta-feira, 8, o Departamento do Comércio norte-americano. Analistas ouvido pela FactSet previam queda ligeiramente mais forte, de 0,2%. A variação de março ante fevereiro foi revisada de estabilidade para queda de 0,2%.