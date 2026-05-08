Estoques no atacado dos EUA sobem 1,3% em março ante fevereiro

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Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 1,3% em março ante fevereiro, a US$ 932,8 bilhões, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país divulgada nesta sexta-feira, 8. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% no período.

Na comparação anual, os estoques aumentaram 2,9% em março.