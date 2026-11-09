Estoques no atacado dos EUA sobem 0,7% em setembro ante agosto

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 0,7% em setembro ante agosto, a US$ 1.013,1 bilhão, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país divulgada nesta segunda-feira, 9. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período.

Na comparação anual, os estoques tiveram expansão de 7,6% em setembro.