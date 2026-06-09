Estoques no atacado dos EUA sobem 0,6% em abril ante março

Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 0,6% em abril ante março, a US$ 940,3 bilhões, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país divulgada nesta terça-feira (9). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, os estoques subiram 1,1% em abril.