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ECONOMIA

Estoques no atacado dos EUA sobem 0,6% em abril ante março

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 11:15:00 Editado em 09.06.2026, 11:23:16
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Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 0,6% em abril ante março, a US$ 940,3 bilhões, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país divulgada nesta terça-feira (9). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, os estoques subiram 1,1% em abril.

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EUA/ESTOQUES/ATACADO/ABRIL
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