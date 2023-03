Natalia Coelho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram queda de 0,4% em janeiro ante dezembro de 2022, a US$ 929 bilhões. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 7, pelo Departamento do Comércio.

continua após publicidade .

O resultado veio em linha com a previsão de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal.