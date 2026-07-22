Estoques de petróleo nos EUA sobem 2,01 milhões de barris na semana, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 2,01 milhões de barris, a 411,675 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1 milhão de barris no período.

Os estoques de gasolina avançaram 765 mil barris, a 211,294 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,1 milhão de barris. Já os estoques de destilados subiram 1,395 milhão de barris, a 109,57 milhões de barris, ante projeção de alta de 100 mil.

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A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 96,2% para 96,1%, enquanto a projeção era de 96%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 674 mil barris, a 19,37 milhões de barris. A produção média diária de petróleo foi de 13,798 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.