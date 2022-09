Estoques de petróleo nos EUA sobem 1,141 milhão de barris, mostra DoE

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 1,141 milhão de barris, a 430,774 milhões de barris, na semana encerrada em 16 de setembro, informou nesta quarta-feira, 21, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O resultado mostrou aumento dos estoques aquém do previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam elevação de 2,2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina aumentaram em 1,57 milhão de barris, a 214,61 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 500 mil barris. Já os de destilados tiveram alta de 1,23 milhão de barris, a 117,25 milhões de barris, quando a previsão era de aumento de 500 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 91,5% na semana anterior para 93,6% na mais recente, contra expectativa de queda a 91,4%.

Os estoques de petróleo em Cushing avançaram 343 mil barris, a 24,991 milhões de barris, segundo o DoE. Já a produção média diária dos EUA subiu ficou estável a 12,1 milhões de barris no período.