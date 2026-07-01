Estoques de petróleo nos EUA caem 3,775 milhões de barris na semana, afirma DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,775 milhões de barris, a 408,359 milhões de barris na semana encerrada em 26 de junho, informou nesta quarta-feira, 1, o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 3,1 milhões no período.

Os estoques de gasolina caíram 2,333 milhões de barris, a 213,966 milhões de barris, ante expectativa de queda de 700 mil. Já os estoques de destilados subiram 2,483 milhões de barris, a 108,599 milhões de barris, contrariando projeção de queda de 100 mil.

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A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 96,1% para 96,6%, ante projeção de queda a 95,8%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 709 mil barris, a 19,666 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,810 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.