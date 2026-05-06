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Estoques de petróleo nos EUA caem 2,313 milhões de barris, aponta DoE

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 12:05:00 Editado em 06.05.2026, 12:11:46
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Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 2,313 milhões de barris, a 457,182 milhões de barris na semana encerrada em 1º de maio, informou nesta quarta-feira, 6, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 2,3 milhões no período.

Os estoques de gasolina recuaram 2,504 milhões de barris, a 219,795 milhões de barris, ante expectativa de queda de 2,2 milhões.

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Já os estoques de destilados cederam 1,294 milhão de barris, a 102,344 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,9 milhão.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 89,6% para 90,1%, levemente abaixo da projeção de alta a 90,3%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 648 mil barris, a 29,124 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,573 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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