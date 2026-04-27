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Estoque total de crédito sobe 0,9% em março ante fevereiro, a R$ 7,215 trilhões, aponta BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 10:37:00 Editado em 27.04.2026, 10:49:37
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O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,9% entre fevereiro e março, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 27. O estoque atingiu R$ 7,215 trilhões, uma alta de 9,7% no acumulado de 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,8% em março e 10,9% em 12 meses. Para empresas, subiu 1,1%, com alta de 7,6% em 12 meses.

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O estoque de crédito livre subiu 1,1% em março. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, teve alta de 0,7% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas registraram avanços de 1,1% no período.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 55,6% para 55,8% de fevereiro para março.

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Habitação e veículos

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em março, na comparação com fevereiro, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,339 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,8% em março, para R$ 411,627 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 16,0%.

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Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário caiu 3,6% entre fevereiro e março, para R$ 56,640 bilhões. No acumulado de 12 meses, ele cresce 6,1%.

O saldo para a indústria subiu 1,6%, para R$ 1,023 trilhão, e tem alta de 9,6% em 12 meses.

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O montante destinado ao setor de serviços subiu 0,5%, para R$ 1,606 trilhão. No acumulado de 12 meses, avança 5,1%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") subiu 18,5%, para R$ 7,460 bilhões. Em 12 meses, avança 52,8%.

BNDES

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O saldo de financiamentos do BNDES para empresas subiu 1,0% de fevereiro para março, saindo de R$ 480,144 bilhões (revisado, de R$ 480,226 bilhões) para R$ 485,124 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, cresce 11,4%.

As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES subiram 0,7% em março. O financiamento de investimentos subiu 1,0%, e o crédito para capital de giro subiu 3,1% na mesma comparação.

Crédito ampliado ao setor não financeiro

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O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro caiu 0,3% em março, na comparação com fevereiro, para R$ 20,996 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 162,3% do PIB brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas subiu 1,5% em março, para 54,9% do PIB.

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Concessões

As concessões de crédito livre dos bancos subiram 19,4% em março, na comparação com fevereiro, para R$ 663,3 bilhões, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No acumulado de 12 meses, crescem 9,1%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas subiram 15,1% no mês, para R$ 350,4 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,4%. As concessões para empresas subiram 24,6%, para R$ 312,8 bilhões. Em 12 meses, registram alta 7,6%.

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