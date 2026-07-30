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ECONOMIA

Estoque total de crédito sobe 0,7% em junho ante maio de 2026, para R$ 7,356 trilhões, diz BC

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 10:33:00 Editado em 30.07.2026, 10:42:17
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O saldo das operações de crédito do sistema financeiro cresceu 0,7% na passagem de maio para junho, para R$ 7,356 trilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira. Nos últimos 12 meses, o estoque acumula alta de 9,7%.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,2% em junho e 10,8% em 12 meses. Para empresas, cresceu 1,5%, com alta de 7,9% em 12 meses.

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O estoque do crédito livre cresceu 0,7%. Nas aberturas, o saldo para pessoas jurídicas aumentou 1,9%. Em contrapartida, o saldo para pessoas físicas recuou 0,1% na margem, na primeira queda desde junho de 2023.

O estoque do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 0,8%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 55,7% em maio para 55,8% em junho.

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Habitação e veículos -

O saldo dos financiamentos imobiliários para pessoas físicas cresceu 1,2% em junho, na comparação com maio, informou o Banco Central nesta quinta-feira. O estoque de operações do tipo atingiu R$ 1,395 trilhão, uma alta de 13,1% em 12 meses.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física caiu 1,7% em junho, para R$ 405,593 bilhões. No acumulado de 12 meses, ainda cresce 10,6%.

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BC/CRÉDITO/JUNHO Estoque
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