Estoque de veículos sobe de 150 mil a 164,8 mil, maior em 27 meses, diz Anfavea

A recuperação na produção de veículos levou os estoques nos pátios de montadoras e concessionárias ao maior volume em 27 meses. O setor entrou neste mês com 164,8 mil veículos à disposição dos consumidores, 41 mil a mais do que o estoque de três meses atrás.

Se comparados ao total do fim de julho (150 mil), 14,8 mil veículos foram adicionados ao estoque em apenas um mês. Com isso, há hoje veículos em estoque suficientes para 24 dias de venda, contra 22 dias de um mês atrás, já considerando o maior ritmo do mercado.

Em volume, não se registrava número tão alto desde os mais de 200 mil veículos que aguardavam compradores em maio de 2020. A estatística foi atualizada pela Anfavea, a associação das montadoras, que, na divulgação do balanço de agosto da indústria, revelou a maior produção de veículos no País em 21 meses.

Ao comentar o resultado, o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, disse que o arrefecimento da economia global, em especial da demanda por smartphones, ajudou a aliviar o aperto na oferta de componentes eletrônicos, principal motivo das paralisações nas fábricas de carros desde o primeiro semestre do ano passado.

A indústria automotiva já contava com um deslocamento da oferta de semicondutores, produto escasso no mundo, durante as férias de verão do hemisfério Norte.

Leite pontuou que, além de mais fábricas conseguirem colocar a produção "em ordem", a fase de lançamentos faz com que as montadoras montem estoques antes de iniciar as vendas dos novos modelos. Assim, a avaliação da associação é de que os estoques seguem estáveis.

Na coletiva de imprensa em que apresentou os números de agosto, a direção da Anfavea chegou a informar que pela primeira vez em 18 meses nenhuma fábrica parou. Porém, conforme informações das próprias empresas, a Volkswagen suspendeu por três semanas de agosto um turno da unidade de Taubaté, no interior paulista, enquanto a Nissan interrompeu no início da semana passada - portanto, no fim do mês - a produção de carros no sul do Rio de Janeiro, com retorno previsto para segunda-feira.

Além do crescimento das vendas internas - em agosto, as maiores em 20 meses -, o presidente da Anfavea classificou como "surpreendente" o desempenho das exportações neste ano. Os 335 mil veículos embarcados de janeiro a agosto, com alta de 32,2%, superam o volume de antes da pandemia, já que em igual período de 2019 as exportações somaram 306,2 mil unidades.