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ECONOMIA

Estimativas do FMI para PIB do Brasil se aproximam das projeções do governo, aponta Fazenda

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 12:21:00 Editado em 08.07.2026, 12:29:38
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O Ministério da Fazenda afirma, por meio de nota, que as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 e 2027 se aproximaram das projeções do próprio governo, após uma revisão promovida nesta quarta-feira.

O fundo aumentou as previsões de alta da economia este ano (1,9% para 2,4%) e no próximo (2,0% para 2,2%). Agora, a projeção para 2026 está 0,1 ponto porcentual acima da última estimativa divulgada pela Secretaria de Política Econômica (SPE) da Fazenda, de 2,3%. A estimativa para 2027 está 0,4 ponto abaixo da previsão do governo, de 2,6%.

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"As estimativas do FMI se aproximam das projeções elaboradas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda desde o início do ano, tanto para 2026, quanto para 2027", diz o Ministério da Fazenda. "Se confirmadas as projeções, a média do crescimento do PIB, entre 2023 e 2026, será de 2,8%."

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FMI/PERSPECTIVAS ECONÔMICAS/BRASIL/FAZENDA
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