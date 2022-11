Estimativa para Selic no fim de 2023 segue em 11,25% no Focus do BC

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O mercado financeiro manteve pela vigésima semana consecutiva a projeção para a taxa Selic no fim deste ano em 13,75%, enquanto, para o término do ano que vem, já é nona semana que o porcentual esperado está em 11,25%, conforme o mais recente Relatório Focus do Banco Central.

continua após publicidade .

Considerando apenas as 74 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o juro básico no fim deste ano também seguiu em 13,75%. Para o término de 2023, contudo, houve revisão baixista, de 11,25% para 11,00%.

No Copom de outubro, o Banco Central manteve pela segunda reunião consecutiva a taxa Selic em 13,75% ao ano. A autoridade monetária ainda voltou a indicar a estabilidade da Selic nesse patamar por "período suficientemente prolongado". Também manteve o alerta de que, caso a desinflação não ocorra como o esperado, os juros podem voltar a subir.

continua após publicidade .

Atualmente, o horizonte relevante da política monetária considera os anos de 2023 e de 2024. Mas o BC tem dado ênfase ao horizonte seis trimestres à frente, atualmente o segundo trimestre de 2024.

Conforme o Boletim Focus, a previsão para a Selic no fim de 2024 continuou em 8,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. Já a mediana para o fim de 2025 subiu de 7,75% para 8,00%, contra 7,75% de quatro semanas antes.