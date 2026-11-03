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Estimativa para o dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,05 para R$ 5,34 no Focus do BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 subiu de R$ 5,05 para R$ 5,34. Há um mês, era de 5,20%. Considerando apenas as 86 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária subiu de R$ 5,00 para R$ 5,40.

Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A mediana para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2027 avançou de R$ 5,15 para R$ 5,40. Há quatro semanas, era de R$ 5,28.

A projeção para o fim de 2028 passou de R$ 5,20 para R$ 5,40. Há um mês, era de R$ 5,30.

A estimativa para 2029 aumentou de R$ 5,28 para R$ 5,45. Há um mês, era de R$ 5,33.

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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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BC/FOCUS/DÓLAR
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