Estimativa para o dólar no fim de 2026 cai de R$ 5,15 para R$ 5,13 no Focus do BC

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 diminuiu de R$ 5,15 para R$ 5,13. Considerando apenas as 46 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária permaneceu em R$ 5,05.

A mediana para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,26 para R$ 5,22. Há um mês, era de R$ 5,28.

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A projeção para o fim de 2028 oscilou de R$ 5,30 para R$ 5,29. Há quatro semanas, era de R$ 5,30.

A estimativa para 2029 seguiu em R$ 5,30. Há um mês, era de R$ 5,36.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado