Estimativa para dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20 no Focus do BC

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A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 ficou em R$ 5,20 pela 16ª semana seguida.

Considerando apenas as 33 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária também seguiu em R$ 5,20.

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A mediana para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2027 ficou em R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,30.

A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela 11ª semana consecutiva.

A estimativa para 2029 caiu de R$ 5,35 para R$ 5,33. Há um mês, era de R$ 5,35.

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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.