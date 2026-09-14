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Estimativa para a Selic no fim de 2026 segue em 13,75% na pesquisa Focus do BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,75% pela sexta semana consecutiva. No entanto, considerando só as 98 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano caiu de 13,75% para 13,56%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12% pela 13ª semana seguida. Levando em conta apenas as 97 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também seguiu em 12%.

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No início de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,25% para 14% ao ano. Foi o quarto corte consecutivo.

Os juros já caíram um ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá incorporando novas informações e acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado na ata da reunião.

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A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,50% pela 11ª semana. A estimativa para 2029 continuou em 10% pela 19ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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BC/FOCUS/SELIC
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