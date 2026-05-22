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Estée Lauder e Puig encerram negociações sobre potencial fusão no setor de beleza

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 11:03:00 Editado em 22.05.2026, 11:13:05
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A Estée Lauder e a espanhola Puig anunciaram o encerramento das negociações sobre uma potencial combinação de negócios, pondo fim a meses de especulações sobre uma possível fusão entre duas das maiores empresas globais de beleza de prestígio.

Em comunicado, a Estée Lauder afirmou que seguirá concentrada na execução de sua estratégia "Beauty Reimagined", voltada a acelerar crescimento, inovação e rentabilidade. "Hoje, reiteramos nossa confiança no poder de nossas marcas, de nossas equipes talentosas e na nossa força como companhia independente", afirmou o presidente-executivo da empresa, Stéphane de La Faverie.

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As companhias haviam confirmado em março que mantinham conversas sobre uma possível transação, mas ressaltaram, à época, que não havia garantias de que um acordo seria fechado nem sobre seus termos.

A Estée Lauder, dona de marcas como Clinique, M.A.C e Bobbi Brown, vem passando por um processo de reestruturação nos últimos anos, em busca de ampliar participação de mercado e atrair consumidores mais jovens.

Segundo a empresa, os resultados iniciais da estratégia de transformação já são positivos.

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No comunicado, a companhia destacou que continuará avaliando seu portfólio para identificar oportunidades de crescimento, incluindo possíveis aquisições e desinvestimentos. A Estée Lauder também reiterou a meta de alcançar crescimento sustentável de vendas, expansão da lucratividade e margem operacional ajustada de dois dígitos ao longo do tempo.

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