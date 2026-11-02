Estatal de petróleo dos Emirados Árabes faz parceria com OpenAI para usar IA em suas operações

A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, anunciou uma aliança estratégica com a OpenAI e a G42, holding sediada nos EAU, e afirmou ter se tornado a primeira empresa de energia do mundo a implementar a plataforma avançada OpenAI Frontier.

O acordo foi formalizado em Abu Dhabi durante a Exposição e Conferência Internacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADIPEC), com a presença do CEO da OpenAI, Sam Altman, e do CEO da ADNOC e ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados, príncipe Sultan Ahmed Al Jaber, segundo comunicados do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e da própria companhia.

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Conforme as informações oficiais, a parceria levará recursos de IA às operações da ADNOC para conectar e coordenar agentes de IA em processos complexos, com foco em melhorar decisões operacionais, comerciais e de investimento, elevando eficiência e produtividade. A empresa afirmou que os modelos integrarão décadas de dados operacionais e industriais, incluindo dados de poços e reservatórios, a informações financeiras e de custos, permitindo simulações e otimização de planos de desenvolvimento de campos que antes levavam meses e que podem passar a ser feitos em horas.

Os comunicados também destacam a criação de uma rede de agentes autônomos interconectados para previsões contínuas de oferta, demanda, preços e margens do petróleo bruto, além da proposta de avaliar o valor comercial do barril ainda no subsolo.

Segundo a ADNOC, toda a inferência e o processamento de modelos de fronteira e dados industriais proprietários ocorrerão em infraestrutura local e soberana nos Emirados Árabes, com suporte da G42, mantendo supervisão humana sobre decisões críticas. Internamente, a empresa disse já ter disponibilizado o ChatGPT Enterprise para mais de 40 mil funcionários, com adoção acima de 97%. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados.