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Estatal de fomento à exportação dos EUA aprova US$ 2,9 bi para projeto de ouro e antimônio

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 20:01:00 Editado em 21.05.2026, 20:12:01
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Os Estados Unidos deu um passo para apoiar a cadeia de suprimentos de minerais críticos. A Perpetua Resources anunciou nesta quinta-feira, 21, que o conselho do Banco de Exportação e Importação (Eximbank americano) aprovou por unanimidade um empréstimo sênior garantido de longo prazo no valor de US$ 2,9 bilhões.

Os recursos serão destinados ao desenvolvimento do Projeto de Ouro Stibnite da Perpetua, em Idaho. O Projeto de Ouro Stibnite é um dos depósitos de ouro a céu aberto de maior teor nos EUA e detém a única reserva nacional identificada de antimônio, um mineral crítico essencial para os setores de defesa, energia e manufatura.

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O empréstimo estará disponível após a conclusão da documentação definitiva e o cumprimento das condições precedentes habituais, o que se espera que ocorra no segundo semestre de 2026.

Estruturado como uma linha de crédito sênior garantida de 13 anos, o emprestimo envolve um financiamento inicial de US$ 2,4 bilhões, com o restante destinado a cobrir os juros capitalizados durante a construção e a taxa de exposição da agência de fomento à exportação.

Os juros do empréstimo serão definidos com base na taxa de juros dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo aplicável, acrescida de 100 pontos-base, e serão fixados no momento do primeiro desembolso. Prevê-se que os pagamentos programados comecem em 2030.

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"Os abundantes minerais críticos e de terras raras de Idaho são essenciais para reduzir a dependência dos EUA de fornecedores estrangeiros", disse o senador americano por Idaho, James Risch. "Este investimento ajudará a expandir nosso fornecimento doméstico de minerais críticos, criar empregos de alta qualidade na América rural e fortalecer nossa segurança nacional."

Após queda de 9% na Nasdaq, as ações da Perpetua subiam 1,9% no after hours do mercado perto das 19h43 (de Brasília).

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EUA Exportação minerais críticos Recursos
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