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Estatais federais têm superávit de R$ 1,759 bi, o primeiro do ano e o maior em agosto da série

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O superávit de R$ 1,759 bilhão registrado pelas estatais federais em agosto foi o primeiro saldo positivo da abertura em 2026. O último superávit no critério havia sido registrado em dezembro de 2025, R$ 1,155 bilhão. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Banco Central.

O resultado de agosto de 2026 foi o maior superávit das estatais federais para o mês desde o início da série histórica do BC, em dezembro de 2001.

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Antes, o maior resultado havia sido computado em agosto de 2023, R$ 1,392 bilhão.

Acumulado do ano

Considerando o acumulado de janeiro a agosto, porém, as estatais federais registram déficit de R$ 6,518 bilhões.

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O resultado é o pior para o período da série histórica, seguido pelos déficits acumulados de janeiro a agosto de 2025 (R$ 5,569 bilhões) e 2024 (R$ 3,374 bilhões).

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BC/SETOR PÚBLICO/AGOSTO/ESTATAIS
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