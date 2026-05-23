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Estamos reciclando a carteira de ações, com a saída de empresas consolidadas, diz Mercadante

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 09:22:00 Editado em 23.05.2026, 09:29:01
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O presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, disse na noite de sexta-feira, 22 que o banco de fomento está "reciclando" a sua carteira de ações, com a saída de papéis de companhias consolidadas e a entrada de ações de empresas inovadoras. Ele frisou que, desde que entrou na instituição de fomento, em 2023, a carteira de ações registrou ganho de R$ 80 bilhões, entre valorização dos papéis e dividendos.

O BNDES iniciou em maio um processo de venda de parte de sua participação societária na Petrobras e na Axia Energia, de acordo com a agência Reuters. De acordo com uma fonte, a BNDESPar vendeu, só este mês, até o momento, cerca de R$ 3 bilhões em ações da Petrobras e mais de R$ 500 milhões em papéis da Axia. O banco também teria vendido R$ 280 milhões em ações da Copel, totalizando R$ 1,2 bilhão neste ano em vendas de papéis da empresa de energia do Paraná.

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"Estamos reciclando a nossa carteira, saindo de empresas consolidadas, sólidas, para poder investir em projetos inovadores, do futuro, principalmente descarbonização, economia verde, transição energética e inovação", disse Mercadante após participar da posse do médico Roberto Kalil Filho como membro da Academia Nacional de Medicina, no centro do Rio.

O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em relação à Petrobras, o executivo destacou que a companhia está num caminho muito promissor, ainda mais com as perspectivas da Margem Equatorial. Também disse que a petroleira "teve um salto muito grande em valor de mercado" e "teve o melhor resultado de todas as petroleiras do mundo e virou a empresa mais valorizada da bolsa na América Latina". Porém, enfatizou, o BNDES é um banco de fomento.

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"Nosso papel é gerar novas oportunidades, projetos inovadores, de futuro. Então, estamos entrando em inteligência artificial, transição digital, biocombustíveis - que é outra coisa fundamental para o planeta e para a economia brasileira", disse Mercadante. "Nós estamos com toda essa rota híbrida de mobilidade - automóveis com etanol, gasolina e elétrico. Estamos financiando o P&D de muitas empresas", disse, citando o carro voador da Embraer.

Segundo o presidente do BNDES, foi verificado em 2023 que aquele momento não era propício para a venda de participações. "O que nós recebemos de dividendos e de valorização das ações deu um ganho espetacular no total da carteira. Isso nos permite reciclar a carteira com um ganho extraordinário."

Procurado pela reportagem, o BNDES disse, por meio de nota, que por intermédio da sua subsidiária BNDESPAR, examina permanentemente oportunidades de investimento e desinvestimento de seu portfólio. "Nesse contexto, o BNDES mantém sua estratégia de desinvestimento de ativos maduros, sempre buscando otimizar e diversificar seu portfólio", reforçou a nota.

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"Os recursos irão impulsionar os investimentos do BNDES em novos desafios do País, como inovação, minerais críticos, transição digital, inteligência artificial, saúde, bioinsumos para agricultura e biocombustíveis", concluiu o banco de fomento.

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