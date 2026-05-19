TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Estamos otimistas em relação à aprovação da lei do seguro rural, diz Dyogo Oliveira

Escrito por André Marinho* (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 18:37:00 Editado em 19.05.2026, 18:49:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 19, que o setor está "otimista" em relação às chances de aprovação do projeto de lei que moderniza os marcos legais do seguro rural. O texto busca blindar o agronegócio das incertezas geradas pelos cortes na subvenção federal à cobertura securitária no campo.

"Ainda há um percurso legislativo a ser seguido, mas a gente está bem otimista e acho que isso será votado e certamente aprovado", disse Oliveira, em conversa com jornalistas, durante o Encontro de Resseguro, no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Brasília, a expectativa era de que o projeto fosse submetido ao plenário da Câmara dos Deputados entre hoje e amanhã. Se aprovado, a matéria voltará ao Senado, antes de ser enviado à sanção presidencial. "A gente não controla a pauta da Câmara, mas a expectativa é bastante otimista de que realmente vai ser aprovada", reforçou Oliveira.

Segundo o dirigente, a legislação tornaria a subvenção ao seguro rural imune ao contingenciamento dos recursos. Em 2025, o governo bloqueou R$ 445,1 milhões do programa de subsídios, de R$ 1,06 bilhão previstos no orçamento original. "A segunda fase é ampliar os recursos da subvenção, porque R$ 1 bilhão é muito longe de ser suficiente para a economia brasileira, mas aí já é um segundo passo", destacou.

O projeto também viabiliza o funcionamento do Fundo de Estabilização do Seguro Rural, que teria aportes tanto das seguradoras quanto do governo. "É muito importante para o seguro rural não ficar todo ano subindo de preço, baixando de preço, conforme tem mais ou menos perdas na produção", argumentou Oliveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, o texto também prevê o compartilhamento de informações para a criação de um banco de dados sobre o seguro rural, destacou o chefe da CNSeg.

Conforme mostrou reportagem da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os cortes nos subsídios provocaram um cenário de "tempestade perfeita" para o segmento agrícola, já pressionado pela escalada dos juros e a volatilidade dos preços, em meio à guerra no Oriente Médio. A CNSeg prevê uma queda de 3,9% na arrecadação do setor com o seguro rural em 2026, após o tombo de 8,8% no ano passado, quando somou R$ 12,9 bilhões.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2026 Cenário CNSEG DYOGO OLIVEIRA seguro rural
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV