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Estados Unidos e Coreia do Sul assinam acordo para ampliar cooperação em construção naval

Escrito por Letícia Araújo, especial para o Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 19:07:00 Editado em 08.05.2026, 19:18:14
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Os Estados Unidos e a Coreia do Sul assinaram nesta sexta-feira, 8, um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação na construção naval. A iniciativa busca desenvolver a força de trabalho e a modernização da indústria. A informação foi divulgada pela International Trade Administration (ITA), agência do governo dos EUA.

O acordo, firmado pelo Departamento do Comércio dos EUA e pelo Ministério do Comércio, Indústria e Recursos da Coreia do Sul, cria uma plataforma para apoiar a expansão da colaboração entre governos, indústria e instituições de pesquisa dos países.

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Segundo o comunicado publicado pela ITA, as atividades da plataforma incluem a facilitação de investimento estrangeiro na base industrial marítima dos EUA, além do treinamento de trabalhadores e projetos para a melhoria da produtividade em estaleiros.

A assinatura do acordo "reflete os esforços contínuos para fortalecer a capacidade industrial aliada, promover investimentos e expandir a colaboração em setores de manufatura avançada", informou a publicação.

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