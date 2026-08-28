EssilorLuxottica lança programa de recompra de até 5 milhões de ações

A EssilorLuxottica anunciou o lançamento de um programa de recompra de ações.Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 28, a fabricante franco-italiana de óculos de sol Oakley e Ray-Ban informou que pretende recomprar até 5 milhões de ações. Com base no preço de fechamento da quinta-feira, 27, de 157,50 euros, o valor total da operação pode chegar a cerca de 788 milhões de euros, a depender das condições de mercado.

Segundo a empresa, a iniciativa reflete sua confiança na geração de valor e nas perspectivas de longo prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h10 (de Brasília), a ação da EssilorLuxottica avançava 3% na Bolsa de Paris.