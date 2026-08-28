Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

EssilorLuxottica lança programa de recompra de até 5 milhões de ações

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A EssilorLuxottica anunciou o lançamento de um programa de recompra de ações.Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 28, a fabricante franco-italiana de óculos de sol Oakley e Ray-Ban informou que pretende recomprar até 5 milhões de ações. Com base no preço de fechamento da quinta-feira, 27, de 157,50 euros, o valor total da operação pode chegar a cerca de 788 milhões de euros, a depender das condições de mercado.

Segundo a empresa, a iniciativa reflete sua confiança na geração de valor e nas perspectivas de longo prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h10 (de Brasília), a ação da EssilorLuxottica avançava 3% na Bolsa de Paris.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AÇÕES ESSILORLUXOTTICA recompra
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV