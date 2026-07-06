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ECONOMIA

Esquema de lavagem de bets ilegais com 87 empresas 'laranjas' e criptomoedas é alvo da PF

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 11:33:00 Editado em 06.07.2026, 11:43:09
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A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 6, a Operação Véu de Maia para interromper um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa, conhecidas como "bets". Segundo a investigação, o grupo utilizava 87 empresas para movimentar recursos de operadores clandestinos e também é suspeito de enviar cifras milionárias ao exterior por meio de criptomoedas.

A apuração teve início após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que identificou o conjunto de empresas suspeitas de atuar como "laranjas" para ocultar e movimentar recursos de plataformas ilegais de apostas.

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Nesta segunda-feira, agentes federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, São Paulo e Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.

O nome da operação faz referência ao conceito hindu do "Véu de Maya", que simboliza a ilusão da realidade. Na tradição filosófica védica, esse "véu" representa tudo aquilo que encobre a verdadeira natureza das coisas e faz as pessoas enxergarem apenas uma aparência enganosa do mundo.

As apostas de quota fixa são modalidades de apostas esportivas ou de jogos online nas quais a cotação ("odd") é conhecida no momento em que o apostador registra o palpite, permitindo que ele saiba antecipadamente quanto receberá em caso de acerto.

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Em junho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, afirmou que 25,2 milhões de brasileiros utilizam casas de apostas ilegais. Segundo estimativas do governo federal, as perdas econômicas associadas a essas plataformas chegam a R$ 38,8 bilhões por ano, dos quais cerca de 80% estariam relacionados a danos à saúde.

O governo estima que entre 41% e 51% das plataformas de apostas online em funcionamento no país operem de forma ilegal.

Atualmente, 187 plataformas de apostas possuem autorização do Ministério da Fazenda para operar em todo o território nacional. Além delas, há empresas licenciadas para atuar apenas em âmbito estadual, em unidades da federação como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Paraíba.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados ao longo da investigação.

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OPERAÇÃO VÉU DE MAIA/PF/BETS/CRIPTOMOEDAS/LAVAGEM DE DINHEIRO
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