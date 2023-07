Espero que Senado repita votação da Câmara, diz Lula sobre reforma tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que a votação da reforma tributária no Senado repita o quórum de aprovação na Câmara, na semana passada. Na avaliação do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Congresso souberam negociar a pauta com o Parlamento com muita persistência e habilidade.

"Quando o governo manda um projeto de lei ao Congresso Nacional ou uma medida provisória, essa medida provisória, necessariamente, não tem que ser aprovada tal como o governo quer", disse, durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de Conversa com o Presidente. "É normal que você negocie", acrescentou, citando que parlamentares podem sugerir ideias melhores do que as que o governo apresentou.

Para chegar à maioria na governabilidade, Lula destacou ser preciso negociar para chegar a um acordo. "Foi o que aconteceu com muita persistência e habilidade do nosso ministro da Fazenda, companheiro Haddad, do nosso líder Jaques Wagner, no Senado, do nosso líder na Câmara, José Guimarães, do nosso ministro Padilha, da negociação", declarou.

Carf

Além da reforma tributária, o chefe do Executivo também citou a importância da aprovação do projeto de lei que retoma o chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), na semana passada. "Tem que ter o voto de desempate, o voto de desempate é o governo que dá, e portanto o governo tem que ganhar, não só perder", comentou.