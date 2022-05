'Espero estar à altura desse que é o maior desafio profissional', diz Sachsida

Da Redação

Recém-nomeado ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida manifestou-se na manhã desta quarta-feira, 11, pelo Twitter. "Com muito trabalho e dedicação espero estar à altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus vamos ajudar o Brasil", postou Sachsida.

No post, o novo ministro também agradece ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo apoio, e ao ex-ministro Bento Albuquerque "pelo trabalho em prol do País".

A exoneração de Bento Albuquerque do cargo de ministro de Minas e Energia e a nomeação de Sachsida para substituí-lo foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A saída de Albuquerque ocorre um dia após o ajuste do preço do diesel, anunciado pela Petrobras na segunda-feira, 9, passar a valer nas refinarias. Em live nas redes sociais na última quinta-feira, dia 5, Bolsonaro criticou a política de preços da Petrobras e pediu que os mesmos ficassem congelados.