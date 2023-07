Esperamos que taxa Selic comece a cair, afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, voltou a criticar nesta sexta-feira a taxa de juros praticada pelo Banco Central (BC). Ele comparou a inflação brasileira com a da Europa e Estados Unidos, dizendo que está mais baixa enquanto a Selic ainda em 13,75% ao ano.

"Esperamos que a taxa de juros comece a cair", disse. Ao citar a inflação, Alckmin mencionou que na Europa e EUA roda a 6%. Na zona do euro a taxa anual está em 5,5%, mas nos EUA, em 3%.

Ainda, o ministro destacou a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, "vai dar um empurrão" para a retomada do crescimento econômico.

As afirmações foram feitas durante visita nesta manhã à fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, em evento que marcou a primeira grande venda de veículos comerciais (caminhões e ônibus) da montadora no âmbito do programa de renovação de frota do governo federal.