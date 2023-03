Espera de sinais do arcabouço fiscal e dúvida sobre China inibem alta do Ibovespa

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

A agenda de indicadores esvaziada nesta quinta-feira, 9, abre espaço para que os investidores fiquem à espera do relatório de emprego dos Estados Unidos, que sai na sexta-feira, 10, na tentativa de encontrar indícios sobre os juros do país. O mercado doméstico ainda fica no aguardo de sinais do sinais do novo arcabouço fiscal, em dia de reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para discutir a proposta. Os resultados do quarto trimestre também ficam no centro das atenções, caso de CSN e de CSN Mineração.

Neste ambiente, o Ibovespa abriu em queda e agora tenta leve alta, após subir 2,22% na quarta-feira, quando alcançou 106.540,32 pontos.

"Dá para realizar um pouco. É normal que passe por uma correção após uma alta relevante", diz Rafael Schmidt, operador de renda variável da One Investimentos.

Outro fator de eventual queda do índice Bovespa é a desaceleração da inflação ao consumidor da China (CPI), o que levanta dúvidas sobre a recuperação do consumo do gigante asiático. Este temor impede alta das ações do setor de metais, apesar da expansão de 0,60% do minério de ferro em Dalian. O CPI chinês subiu 1,0% em fevereiro, ficando menor do que a taxa de 1,7% esperada pelo mercado.

"Parece que esta ideia desaquecimento está pesando mais. Porém, uma inflação mais fraca na China pode dar espaço para uma política expansionista, de forma levar a uma aceleração da economia, o que seria positiva para a economia global", analisa Schmidt.

Após cederem, os índices futuros de ações dos Estados Unidos passaram a subir, após a divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Houve alta de 21 mil na semana, a 211 mil, ante previsão de 195 mil. O aumento, por ora, avalia o operador de renda variável da One Investimentos, é positivo no sentido de pressionar menos o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) por aumentos mais agressivos nos juros.

"Não é tão positivo para a economia, mas sim para o Fed. Com sinais de enfraquecimento da geração de vagas e de atividade em níveis mais baixos, pode se ter arrefecimento da inflação", avalia Schmidt. Agora, as atenções ficam no relatório oficial de emprego dos EUA, o payroll, de fevereiro, que sai amanhã, e o CPI, dado de inflação ao consumidor do país, a ser divulgado na semana que vem.

Às 11h18, o Ibovespa subia 0,06%, aos 106.603,27 pontos, ante máxima aos 106.636,28 pontos, em alta de 0,09%, e depois de ceder 0,50%, com mínima aos 106.007,16 pontos. Vale ON diminuía a queda a 0,84%, enquanto Petrobras acelerava alta para mais de 1%, em meio ao avanço do petróleo no exterior.