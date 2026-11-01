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ECONOMIA

Especulações na área econômica não colaboram com o País, diz Edinho Silva

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT Nacional, Edinho Silva, criticou o que chamou de "especulações na área econômica" e reforçou que apenas o ministro da Fazenda, Dário Durigan, pode falar pelo governo na área econômica. A fala vem após notícias de possível encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real.

O economista publicou recentemente o artigo intitulado: "Eu acuso: uma proposta para eliminar as taxas de juros absurdas do Brasil". O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou tal encontro em resposta ao jornal Valor Econômico.

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"As especulações na área econômica não colaboram com o País, e só faz o jogo dos especuladores, dos oportunidades do mercado, aqueles que apostam contra o governo Lula, contra o futuro do País. O único que fala em nome do governo Lula na política econômica é o ministro Dário Durigan", disse Edinho Silva, em nota encaminhada à imprensa.

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LULA 4/GESTÃO/ESPECULAÇÕES/EDINHO
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