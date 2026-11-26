Pablo Hernández de Cos, ex-presidente do Banco Central da Espanha, foi escolhido pelos líderes europeus nesta quinta-feira, 26, para suceder Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE). A mudança ocorre em um momento em que a principal instituição da UE enfrenta a inflação impulsionada pela guerra no Irã e preocupações com a elevada dívida pública e os custos de empréstimos na Europa.

Hernández de Cos, que atua como diretor do Banco de Pagamentos Internacionais (BPI) em Basileia, na Suíça, presidiu o Banco da Espanha de 2018 a 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo vários diplomatas, os países da zona do euro o preferiram ao holandês Klaas Knot. Uma das fontes afirmou que a Holanda acabou aderindo à candidatura do espanhol, que já contava com o apoio-chave da França e da Alemanha.

No fim de outubro, Christine Lagarde anunciou sua saída antecipada da presidência do BCE, que será efetivada em 7 de fevereiro de 2027. A sucessão de Lagarde era um dos principais temas da cúpula europeia.

A nomeação do presidente do banco emissor do euro, a moeda de 21 países, deve ser validada formalmente ao final de um processo que inclui consultas com o Parlamento Europeu e com o Conselho de Governadores do BCE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Líderes dos países europeus também preencheram outros dois cargos de alto escalão no banco. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse no X que o órgão chegou ao acordo sobre as três nomeações durante uma cúpula em Bruxelas.

Perfil moderado

A nomeação coloca no comando um banqueiro central experiente, com reputação de defender juros mais baixos e estímulos monetários, num momento em que vários governos europeus enfrentam dívidas elevadas e custos de empréstimo em alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma análise de discursos dele feita por analistas do Commerzbank "sugere que De Cos está entre as pombas da política monetária", ou seja, os formuladores de política que tendem a preferir juros menores para apoiar o crescimento.

Hernández de Cos superou outro candidato de peso ao cargo, o ex-presidente do banco central da Holanda Klaas Knot, considerado um "falcão", ou seja, alguém que defende juros mais altos para conter a inflação.

Em 2020, Hernández de Cos se juntou à maioria do conselho, sob Lagarde, em apoio a 1,85 trilhão de euros (US$ 2 trilhões) em estímulos para a pandemia, com o objetivo de manter os juros baixos e sustentar a economia durante fechamentos generalizados e restrições de viagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Naquele ano, Hernández de Cos elogiou o estímulo em um discurso, dizendo que ele "foi claramente bem-sucedido em conter a deterioração dos mercados financeiros em todos os países da área do euro", além de reduzir os custos de empréstimo para governos e empresas da zona do euro.

O analista do Commerzbank Marco Wagner disse que "especialmente diante do aumento da dívida pública em vários países (...) muitos governos provavelmente preferirão um presidente do BCE de perfil dovish". A França, em particular, enfrenta dívida alta e juros pesados. No entanto, com a inflação em 4%, acima da meta de 2% do banco, o BCE ainda pode elevar os juros na reunião de 17 de dezembro, presidida por Lagarde.

*Com agências internacionais