Espanha: PIB (preliminar) avança 2,8% no 2º trimestre ante anterior (+19,8%/ano)

Da Redação

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha avançou 2,8% no segundo trimestre de 2021 ante o anterior, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Na comparação anual, o salto do PIB espanhol no trimestre encerrado em junho foi de 19,8%. O resultado é expressivo devido à base fraca de 2020, quando a economia local estava profundamente atingida pela pandemia da covid-19. O Wall Street Journal não divulgou previsão para o indicador.