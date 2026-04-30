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ECONOMIA

Espanha: PIB cresce 0,6% no 1º trimestre ante os três meses anteriores

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:18:00 Editado em 30.04.2026, 07:28:41
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O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação veio pouco acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,5%. Na comparação anual, a economia espanhola teve expansão de 2,7% entre janeiro e março, a mesma variação registrada no quarto trimestre do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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