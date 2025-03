Escolha de Milei como 'economista do ano' divide entidades brasileiras

Pelo menos duas entidades que representam os economistas no País vieram a público protestar contra o prêmio de "Economista do Ano" concedido pela Ordem dos Economistas do Brasil ao presidente da Argentina, Javier Milei. O Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (Corecon-SP) e a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia (Abed) repudiaram o reconhecimento por meio de cartas públicas.

Segundo o Corecon-SP, a entidade que premiou o presidente argentino não representa a categoria no País.

"A Ordem é uma organização da sociedade civil com pouquíssimos associados com suas contribuições em dia e representa somente esse restrito público", escreveu Odilon Guedes, presidente do Corecon-SP em carta.

Já a Abed repudiou veementemente o prêmio. "É fundamental destacar que a Ordem dos Economistas do Brasil não fala em nome dos economistas brasileiros, muito menos daqueles que defendem a preservação da democracia e a promoção do desenvolvimento com justiça social", escrevem, em manifesto. "A atual direção daquela entidade demonstra claro oportunismo ao se apresentar como porta-voz dos economistas brasileiros, tentando legitimar políticas que aprofundam desigualdades e fragilizam a soberania nacional."