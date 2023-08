Equipe técnica elimina previsão de recessão nos EUA no final deste ano, mostra ata do Fed

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)

A equipe técnica do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) atualizou suas projeções para a economia norte-americana em julho, eliminando previsão de recessão neste ano e atribuindo riscos de alta para a inflação nos Estados Unidos.

Segundo ata da última reunião monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a equipe eliminou a projeção de recessão leve no final de 2023, contudo, manteve expectativa de crescimento mais fraco do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 e 2025, enfraquecimento que deve aumentar levemente a taxa de desemprego.

A revisão apontando resiliência da economia neste ano, porém, ampliou riscos de alta para a inflação no país. Conforme análise da equipe, indicadores de gastos e de atividade econômica vieram mais fortes do que o anteriormente antecipado.

Ainda assim, a equipe projeta uma desaceleração no índice cheio e no núcleo da inflação PCE nos próximos anos, com a primeira alcançando 2,2% e a segunda 2,3% em 2025.