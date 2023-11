Equipe técnica do Fed não está prevendo recessão nos EUA no curto prazo, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 1º de novembro, que a equipe técnica da autoridade monetária não trabalha com um cenário de recessão nos Estados Unidos. Segundo ele, a atividade econômica tem se mostrado resiliente e não indica isso no curto prazo. "As condições financeiras ficaram claramente mais restritivas e podemos ver isso", disse Powell, em coletiva de imprensa. No entanto, conforme ele, não é possível saber quão persistente será o aperto nas condições financeiras dos EUA. "É difícil tentar traduzir isso de uma forma que eu me sinta confortável em comunicar quantos aumentos de taxas isso significa", acrescentou. Ele comentou ainda que os efeitos do aperto no mercado imobiliário podem ser bastante significativos. "A economia tem se mostrado resiliente, e, eu acho, tem sido surpreendente e é resiliente e há uma série de razões possíveis para isso."

O presidente do Federal Reserve disse também que as tensões geopolíticas globais certamente estão elevadas, mencionando a guerra na Ucrânia e entre Israel e o grupo Hamas. "Estamos monitorando. O nosso trabalho é monitorar essas situações quanto às suas implicações econômicas", comentou Powell. O ponto central da guerra no Oriente Médio é o se o conflito se espalha e o impacto nos preços do petróleo, conforme ele. "O preço do petróleo não reagiu muito até agora, mas ainda não está claro se o conflito no Oriente Médio vai continuar, se terá efeitos econômicos significativos", disse Powell, acrescentando que a guerra é "extremamente importante".

Ele afirmou que o Fed também monitora, por exemplo, o risco de uma nova paralisação do governo dos EUA, o chamado

. "Há muito riscos", resumiu. Apesar disso, Powell reiterou que os EUA têm uma "economia muito forte" e que há progressos na inflação do país.