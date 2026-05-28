Equinor investe R$ 17,2 milhões em projeto para avaliar a produção de biometano

A Equinor vai investir R$ 17,2 milhões em um projeto voltado a maximizar a produção de biometano a partir da conversão de resíduos da cana-de-açúcar, gerados pela indústria do etanol na Região Sudeste. A iniciativa na área de biocombustíveis agrega uma rede de parceiros, entre os quais a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que vai aportar outros R$ 9,2 milhões na iniciativa, com duração de 42 meses de pesquisa.

Batizado de Res2Bio - abreviação de "Residues to Biomethane" (Resíduos para Biometano) -, o projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área de biocombustíveis vai avaliar o potencial de resíduos como bagaço de cana-de-açúcar, palha e vinhaça, entre outros, para a produção de biometano.

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O projeto prevê etapas como a análise de diferentes métodos de pré-tratamento dos resíduos, a combinação de diferentes tipos de resíduos para ampliar a produção de biogás e o aprimoramento da purificação do biogás, separando o metano de outros gases, para atender aos padrões de mercado.

O Res2Bio envolve o Centro Paulista de Estudos em Biogás e Bioprodutos (CP2B), da Unicamp, e o Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR), do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Além desses parceiros, o projeto liderado pela Equinor terá o apoio de pesquisadores da Universidade de Aalborg, da Universidade Norueguesa de Ciências da Vida (NMBU) e do Instituto Norueguês de Pesquisa em Bioeconomia (NIBIO).

O CP2B é um Centro de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), da Unicamp, cofinanciado pela Fapesp e desenvolvido em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas.

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"Este projeto tem potencial para gerar valor significativo para o país e para a academia, e está alinhado ao nosso propósito de transformar recursos naturais em energia, sempre buscando a excelência", afirma a diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da Equinor, Andrea Achoa.

O biometano é considerado um insumo importante para a transição energética, pois pode substituir o gás fóssil sem a necessidade de grandes mudanças na infraestrutura existente.

Achoa destaca ainda que, no caso do Res2Bio, a conversão de resíduos orgânicos gerados na produção de etanol ajuda a reduzir as emissões de metano - que, de outra forma, seriam liberadas durante a decomposição desses resíduos.